20:34, 20 августа 2025Забота о себе

Врач сравнила пользу чая и кофе по утрам

Эндокринолог Боброва посоветовала в качестве утреннего напитка выбирать чай
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ed Phillips / Unsplash

Кофе и чай по утрам действуют по-разному, рассказала эндокринолог Екатерина Боброва. Пользу этих напитков она сравнила в беседе с aif.ru.

По словам врача, в качестве утреннего напитка лучше выбирать чай, в котором меньше кофеина и который действует более мягко. «Обогащенный антиоксидантами и полифенолами, чай, как черный, так и зеленый, укрепляет иммунитет и улучшает состояние сосудов, а меньшая, чем в кофе, концентрация кофеина делает чай более щадящим для организма в длительной перспективе», — объяснила медик.

Размеренное действие чая, как отметила она, обусловлено наличием в нем аминокислоты L-теанина, расслабляюще воздействующей на сердечно-сосудистую и нервную системы. В свою очередь, кофеин не только «работает» быстрее, но и повышает уровень плохого холестерина, если пить его в количестве от четырех чашек в сутки.

Кофе, по словам Бобровой, как и чай, богат антиоксидантами, однако чрезмерное его потребление может негативно сказаться на работе желудка и сердечно-сосудистой системы, а у пожилых людей — привести к потере костной массы. Для подростков же переизбыток кофеина — верный путь к нарушению режима сна, добавила эндокринолог.

Ранее стоматолог Ирина Скрыпникова предупредила об опасности кофе глясе. По ее словам, этот напиток увеличивает чувствительность зубов и вредит эмали.

