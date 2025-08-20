Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:38, 20 августа 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о превосходстве российских беспилотников

В ВСУ рассказали об оперативном уничтожении их дронов беспилотниками ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские специализированные расчеты бепилотных летательных аппаратов (БПЛА) представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал сержант батальона операторов дронов 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк. Об этом пишет The New York Times.

Как уточнил украинский военный, ВСУ не имеет технологий для защиты от российских БПЛА. По его словам, беспилотники Вооруженных сил (ВС) России оперативно сбивают украинские беспилотники, например, тяжелые дроны «Баба-яга».

«Российские подразделения наносят урон украинским дронам. (...) "Баба-яга" (...) раньше могла в среднем совершить 70 полетов до того, как ее сбивали. Теперь она едва ли может совершить 10», — указал он.

Ранее глава командования перспективных разработок Сухопутных войск американских ВС генерал Джеймс Рэйни заявил, что Россия превосходит США в технологиях военных беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Раде придумали способ не выводить войска из Донбасса

    Путин раскрыл подробности развития атомной отрасли России

    Соперница Трампа признала его достижения

    Сальдо усомнился в необходимости миротворцев для России и Украины

    Жители Херсона спасли губернатора от заложенных взрывных устройств

    В Подмосковье ливневыми водами затопило подземную парковку

    Путин заявил о наличии у России надежного ядерного щита

    Военный эксперт высказался о попадании украинских диверсантов в Брянскую область

    В Британии раскрыли планы Литвы по защите от России

    Бритни Спирс напугала фанатов поведением на видео в оголяющем тело наряде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости