В ВСУ рассказали об оперативном уничтожении их дронов беспилотниками ВС России

Российские специализированные расчеты бепилотных летательных аппаратов (БПЛА) представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал сержант батальона операторов дронов 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк. Об этом пишет The New York Times.

Как уточнил украинский военный, ВСУ не имеет технологий для защиты от российских БПЛА. По его словам, беспилотники Вооруженных сил (ВС) России оперативно сбивают украинские беспилотники, например, тяжелые дроны «Баба-яга».

«Российские подразделения наносят урон украинским дронам. (...) "Баба-яга" (...) раньше могла в среднем совершить 70 полетов до того, как ее сбивали. Теперь она едва ли может совершить 10», — указал он.

Ранее глава командования перспективных разработок Сухопутных войск американских ВС генерал Джеймс Рэйни заявил, что Россия превосходит США в технологиях военных беспилотников.