США защитили данные пользователей Apple

Reuters: Великобритания не будет требовать раскрывать данные пользователей Apple

Великобритания отозвала претензии к Apple, согласно которым она требовала корпорацию раскрыть личные данные пользователей. На это обратило внимание агентство Reuters.

19 августа директор Национальной разведки США Талси Габбард в своем X заявила, что Великобритания больше не будет требовать от Apple создавать бэкдор. В феврале стало известно, что британские власти настаивали, чтобы Apple создала инструмент, который позволил бы правоохранительным органам иметь быстрый доступ к личным данным пользователей.

По словам Габбард, правоохранительные органы США, президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в течение нескольких месяцев общались с британскими коллегами, чтобы решить этот вопрос. Руководитель Национальной разведки США подчеркнула, что конфиденциальность данных американских граждан удалось защитить.

Неназванный представитель правительства Великобритании отказался по существу комментировать соглашение. «Мы всегда будем предпринимать все необходимые действия на национальном уровне для обеспечения безопасности граждан Великобритании», — заметил он. В Apple тоже никак не прокомментировали сообщение.

В середине августа журналисты профильного издания Appleinsider заявили, что Apple постарается скрыть повышение цен на iPhone — как от потребителей, так и от властей США.