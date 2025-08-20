Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:30, 20 августа 2025Мир

Япония задумалась о ядерном оружии из-за Трампа

Reuters: Шок от заявлений Трампа заставляет Японию задуматься о ядерном оружии
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP / Globallookpress.com

Шок от заявлений американского президента Дональда Трампа заставляет Японию задуматься о ядерном оружии, поскольку она начала сомневаться в способности США защитить ее в соответствии с договоренностями. Об этом сообщает Reuters.

«Трамп настолько непредсказуем, что, возможно, это и является его сильной стороной, но я думаю, что мы всегда должны думать о плане Б», — отметила бывший заместитель министра обороны Японии Руи Мацукава.

По ее словам, этот план должен включать в себя «обретение независимости» от гарантий безопасности со стороны Вашингтона, а затем создание ядерного оружия.

Согласно данным агентства, опросы показывают, что до 75 процентов населения Японии поддерживают этот шаг. Кроме того многие японские законодатели, правительственные чиновники и бывшие высокопоставленные военные указывают, что растет готовность ослабить принятое в 1967 году обязательство Японии не производить и не обладать ядерным оружием.

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что японцам необходимо «запечатлеть раскаяние и горькие уроки войны в своем сердце», чтобы страна больше не повторила ошибок в выборе пути.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Истребители F-16 ВСУ атаковали Курскую область. Что об этом известно?

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    Питон проглотил целую собаку и не смог уползти

    Раскрыт состав воюющих на стороне ВСУ наемников

    Назван размер выплат поступающим в МВД выпускникам юрфаков в российском регионе

    В России рассказали о самодельных бомбах для квадрокоптеров

    Нижний Новгород украсят муралами

    ЦБ опустил курсы доллара и евро

    Российский хоккеист рассказал о криминале в Северной Америке

    Россиянка сломала ногу при спуске с самой опасной горы СССР. Восемь дней она в снежном плену без еды и воды. Успеют ли ее спасти?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости