Премьер Японии призвал граждан раскаяться

Премьер Японии Исиба: Необходимо запечатлеть раскаяние и уроки войны в сердце
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David Mareuil / Pool / Reuters

Японцам необходимо «запечатлеть раскаяние и горькие уроки войны в своем сердце», чтобы страна больше не повторила ошибок в выборе пути. С таким призывом выступил премьер-министр Японии Сигэру Исиба, сообщает телеканал NHK.

«С окончания этой войны прошло 80 лет. Поколения, не знающие войны на собственном опыте, составляют сейчас подавляющее большинство. Мы никогда не должны повторять ужасы войны. Мы никогда больше не должны выбирать неверный путь. Мы должны глубоко запечатлеть в наших сердцах раскаяние и горькие уроки той войны», — отметил японский премьер.

Исиба подчеркнул, что, сколько бы ни прошло времени, японцы передадут будущим поколениям «душераздирающие воспоминания», а также твердое обещание страны отказаться от войны и «действовать ради вечного мира».

8 августа японский министр иностранных дел Такэси Иваи заявил о неправомерности вступления СССР в боевые действия против Японии 9 августа 1945 года, а также о «незаконной оккупации» южных Курильских островов. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные высказывания недопустимыми.

Она также призвала Токио в преддверии 3 сентября, когда отмечается день победы над милитаристской Японией, осознать агрессию, развязанную в ХХ веке в Азии, а также принести извинения за страдания народов.

