07:41, 20 августа 2025

Зеленского заподозрили в стремлении помешать миру

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский будет вести игру, чтобы не допустить мира
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Дональдом Трампом начнет вести игру, главной задачей которой будет помешать установлению мира. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Я думаю, что он будет играть на определенных противоречиях, но будет именно играть. Его задача не допустить мира. Это мне однозначно понятно», — подчеркнул Азаров.

По его словам, такие цели ставит перед собой не только украинский лидер, но и его кураторы из Германии, Франции и Великобритании.

Ранее политолог Василий Кашин заявил, что Зеленский попросту стремится обеспечить себе политическое выживание. Он хочет добиться безопасности и неприкосновенности активов.

