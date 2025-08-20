Путешествия
Женатый бизнесмен попытался изнасиловать 15-летнюю девушку в самолете по пути в Цюрих

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Chalabala / Getty Images

Бизнесмен из Индии попытался изнасиловать спящую 15-летнюю девушку в самолете по пути из Мумбаи в Цюрих. Об этом пишет газета Daily Mail.

Инцидент произошел еще в марте 2025 года. Соседом по креслу 15-летней девушки оказался 44-летний женатый мужчина. Перед девятичасовым полетом между ними состоялся поверхностный разговор, после чего она уснула. Ее попутчик хотел надругаться над ней прямо во время полета и начал прикасаться и обнимать. Пострадавшая из-за шока даже не могла пошевелиться.

Мужчину арестовали сразу по прибытии в аэропорт Цюриха. Он признал свою вину в нападении и заявил, что понял, что девушка была молода и не давала согласия на его действия.

Его приговорили к 1,5 года тюрьмы условно по делу об изнасиловании и действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. С марта он находится под стражей. Кроме того, бизнесмену запретили въезд в Швейцарию на пять лет, а также ему нельзя заниматься работой, связанной с несовершеннолетними.

Ранее пожилой пассажир авиакомпании Delta Airlines во время полета попытался изнасиловать подростка и избежал тюремного заключения из-за того, что болеет раком.

