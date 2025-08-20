Культура
13:46, 20 августа 2025Культура

Звезду сериала «Воронины» прооперировали из-за онкологического заболевания

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Смертин Павел / ТАСС

Заслуженной артистке России звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой удалили опухоль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, недавно актриса обратилась к врачам из-за боли в груди, в ходе обследований у Фроловцевой нашли злокачественную опухоль и отправили на дообследование. Позже, уточняет канал, звезде «Ворониных» поставили диагноз «онкологическое заболевание», на консилиуме врачей было принято решение об операции.

На данный момент артистка восстанавливается после хирургического вмешательства. «Дальше по плану — гормональная терапия и химиотерапия», — говорится в сообщении.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал о редкой опухоли мозга у звезды «Полицейского с Рублевки» актера Романа Попова.

