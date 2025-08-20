Звезду сериала «Воронины» прооперировали из-за онкологического заболевания

Звезде сериала «Воронины» Фроловцевой удалили злокачественную опухоль

Заслуженной артистке России звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой удалили опухоль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, недавно актриса обратилась к врачам из-за боли в груди, в ходе обследований у Фроловцевой нашли злокачественную опухоль и отправили на дообследование. Позже, уточняет канал, звезде «Ворониных» поставили диагноз «онкологическое заболевание», на консилиуме врачей было принято решение об операции.

На данный момент артистка восстанавливается после хирургического вмешательства. «Дальше по плану — гормональная терапия и химиотерапия», — говорится в сообщении.

