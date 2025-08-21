47-летняя популярная актриса станцевала в бикини на камеру

47-летняя актриса Зои Салдана станцевала в бикини на камеру

Американская и доминиканская актриса, танцовщица Зои Салдана поделилась видео в откровенном образе. Ролик опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость станцевала в бикини с цветочным принтом и белой футболке, демонстрируя фигуру на камеру. Телезвезду запечатлели под песню La Colegiala рядом с автомобилем. «Пикантная летняя открытка», — подписала популярную публикацию Салдана.

В январе Зои Салдана обнажила грудь для журнала Harper’s Bazaar.