Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 21 августа 2025Ценности

47-летняя популярная актриса станцевала в бикини на камеру

47-летняя актриса Зои Салдана станцевала в бикини на камеру
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @zoesaldana

Американская и доминиканская актриса, танцовщица Зои Салдана поделилась видео в откровенном образе. Ролик опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость станцевала в бикини с цветочным принтом и белой футболке, демонстрируя фигуру на камеру. Телезвезду запечатлели под песню La Colegiala рядом с автомобилем. «Пикантная летняя открытка», — подписала популярную публикацию Салдана.

В январе Зои Салдана обнажила грудь для журнала Harper’s Bazaar.

