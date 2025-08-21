52-летняя Хайди Клум снялась в бикини для обложки журнала

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном образе для обложки журнала Paris Match. Соответствующее фото появилось в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в желтом раздельном бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. При этом звезда распустила вьющиеся светлые волосы и отказалась от макияжа. На фото видно, что манекенщица позирует на фоне гор и моря.

Ранее в августе 52-летняя Хайди Клум прикрыла голую грудь ракушками перед камерой. В подписи знаменитость указала, что данный кадр был сделан на острове Сен-Бартелеми, расположенном в Карибском море.