12:11, 21 августа 2025

Армия России поразила места производства и хранения беспилотников ВСУ

Минобороны сообщило о поражении мест производства и хранения беспилотников ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Армия России поразила места производства и хранение беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Удары были нанесены дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования, следует из сообщения военного ведомства.

Кроме того, были поражены места дислокации живой силы противника, в том числе иностранных наемников, отметили в министерстве.

Тем временем российские войска продолжают наступление в Донецкой народной республике. Военнослужащим группировки войск «Юг» удалось взять под контроль село Александро-Шультино.

