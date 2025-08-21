Бывший СССР
04:41, 21 августа 2025

Бывший наемник обвинил украинских военных в употреблении наркотиков

Бывший наемник обвинил украинских военных в употреблении наркотиков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Колумбийский наемник Луис, служивший в одном из артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал, что среди военных распространены кражи и употребление наркотиков. Его слова приводит РИА Новости.

Луис подчеркнул, что ему приходилось тщательно оберегать свои деньги. Он отметил, что воровали друг у друга не только украинцы, но и наемники.

Экс-наемник добавил, что среди его сослуживцев, кроме украинцев, были колумбийцы, аргентинцы, бразильцы, перуанцы, венесуэльцы и мексиканцы. Однако запрещенные вещества употребляли преимущественно украинцы.

Ранее в подполье заявили о поставках наемниками наркотиков на передовую. По словам источника, запрещенные вещества попадают на Украину через порт в Николаеве, где работают выходцы из стран Латинской Америки.

