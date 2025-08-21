Бывший СССР
02:21, 21 августа 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал цель поездки Зеленского в США

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский для пиара использовал поездку к Трампу в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Внефракционный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использовал поездку в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом для создания пиар-картинки. Слова Дмитрука приводит ТАСС.

Дмитрук подчеркнул, что встреча Зеленского и Трампа ничего не изменила в реальном времени. Он отметил, что мир не приблизился.

«Значит, и эта поездка была использована им лишь ради пиар-картинки, а не ради народа. Он снова легализует свое преступное присутствие», — отметил он.

Парламентарий добавил, что для разговора о мире, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, от лица Украины долен выступать легитимный лидер, а не марионетка. .

Ранее американская газета The Washington Post написала о разнице в поведении Трампа на встрече с Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным. По мнению WP, прием украинского лидера американским коллегой оказался менее радушным.

