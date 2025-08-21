Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:05, 21 августа 2025Культура

Директор звезды «Бригады» ответила на сообщения о штрафах актера

Директор Дмитрия Дюжева Курашинова опровергла слухи о штрафах актера
Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Директор заслуженного артиста России, звезды сериала «Бригада» Дмитрия Дюжева Лейла Курашинова опровергла сообщения о штрафах актера. Ее цитирует «Абзац».

20 августа сообщалось, что столичный суд привлек Дюжева к административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания. Ему назначили административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

«Выдумки какие-то. У Дмитрия все в порядке, никаких штрафов нет», — заявила Курашинова.

Ранее стало известно, что судебные приставы попытались взыскать с Дюжева задолженность по коммунальным платежам в размере 21 тысячи рублей, однако им не удалось этого сделать Сообщалось, что актер просрочил оплату задолженности по платежам за газ, тепло и электричество.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хотел, чтобы мир стал лучше». Путин передал награду высокопоставленной сотруднице ЦРУ. Ее сын участвовал в СВО

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с оплатой счетов ЖКХ

    В России отреагировали на желание Европы разместить американские истребители в Румынии

    В России высказались о месте проведения саммита с Украиной

    Появился список богатств бывшего замминистра обороны России

    Москвичка обвинила косметолога в избиении из-за просьбы оплатить лечение после процедуры

    В МИД обвинили Киев в продолжении террора

    Слухи об отказе Индии от закупок российской нефти из-за санкций США не подтвердились

    Девушка показала способ избавиться от прыщей и напугала пользователей сети

    Пятый российский регион заявил о проблемах с бензином

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости