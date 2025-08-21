Культура
01:39, 21 августа 2025Культура

Приставы не смогли взыскать со звезды «Бригады» долги за коммуналку

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Судебные приставы попытались взыскать с заслуженного артиста России, звезды телесериала «Бригада» Дмитрия Дюжева задолженность по коммунальным платежам в размере 21 тысячи рублей, однако им не удалось этого сделать, сообщает ТАСС.

По данным судебных и других материалов, приставы получили материалы от мирового судьи Астрахани, в которых говорилось, что Дюжев просрочил оплату задолженности по платежам за газ, тепло и электричество. «На основании поступивших материалов было открыто исполнительное производство», — говорится в сообщении.

Однако приставам не удалось установить местонахождение актера и его имущества. Также не вышло получить информацию о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей. В связи с этим исполнительные производства были прекращены в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 45 закона «Об исполнительном производстве».

Ранее сообщалось, что суд взыскал с рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) долг по коммунальным платежам.

