Для россиян захотели ввести собеседования перед заключением брака с мигрантами

Лантратова: Нужно проводить собеседования перед заключением брака с мигрантами

Для россиян захотели ввести собеседования перед заключением брака с мигрантами. С инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, направив обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, передает РИА Новости.

Парламентарий заявила, что такая мера поможет исключить возможности заключения фиктивных браков для получения иностранцами разрешения на временное проживание или гражданство.

Как следует из текста обращения, будущим супругам придется доказывать, что они создают семью. Для этого они, в частности, должны будут предоставить общие фото, выписки из банка и другие доказательства их отношений. Уполномоченным органам, в свою очередь, дадут право проверять место жительства пары и опрашивать соседей, друзей или родственников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон против фиктивных браков с иностранцами, согласно которому мигранты смогут упрощенно получать разрешение на временное проживание в стране только спустя три года после заключения брака с гражданами РФ.