Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:24, 21 августа 2025Россия

Для россиян захотели ввести собеседования перед заключением брака с мигрантами

Лантратова: Нужно проводить собеседования перед заключением брака с мигрантами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Для россиян захотели ввести собеседования перед заключением брака с мигрантами. С инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, направив обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, передает РИА Новости.

Парламентарий заявила, что такая мера поможет исключить возможности заключения фиктивных браков для получения иностранцами разрешения на временное проживание или гражданство.

Как следует из текста обращения, будущим супругам придется доказывать, что они создают семью. Для этого они, в частности, должны будут предоставить общие фото, выписки из банка и другие доказательства их отношений. Уполномоченным органам, в свою очередь, дадут право проверять место жительства пары и опрашивать соседей, друзей или родственников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон против фиктивных браков с иностранцами, согласно которому мигранты смогут упрощенно получать разрешение на временное проживание в стране только спустя три года после заключения брака с гражданами РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Киркорова обвинили в пиаре на серьезной болезни

    Невеста Лепса заявила об усталости от Лондона и тоске по России

    Путин назначил главу делегации России на 80-й сессии Генассамблеи ООН

    Названы шесть способов замедлить износ суставов из-за старения

    Лавров связал с КВН заявления Зеленского о встрече с Путиным

    На Украине показали производство ракет «Фламинго»

    Минобороны подтвердило смену командира освободившей Курскую область группировки войск

    Охранник обнес свое место работы и сбежал на внедорожнике в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости