Экипаж танка «Прорыв» провел ночные стрельбы

Минобороны сообщило, что экипаж танка Т-90М отработал уничтожение целей ночью

Экипаж модернизированного танка Т-90М «Прорыв» провел ночные практические стрельбы на полигоне Южного военного округа. Об этом сообщили в Минобороны России, передают «Известия».

В ходе стрельб танкисты поразили боевую машину пехоты, бетонное укрытие и место скопления условного противника. Огонь вели по движущимся и появляющимся целям на расстоянии до двух километров. Объекты уничтожали осколочно-фугасными и бронебойно-подкалиберными снарядами калибра 125 миллиметров. Действия экипажа корректировали с беспилотника.

Кроме того, на стрельбах отработали навыки работы с тепловизорами и штатными приборами ночного видения.

«Ночное обучение на полигоне очень важно, потому что, на своем опыте могу рассказать, бывают выходы на прямую наводку даже ночью. И ориентироваться после ночной стрельбы на полигоне будет легче даже для новых экипажей, поскольку они уже будут знать примерные силуэты той или иной техники», — сказал командир танка с позывным Лимон.

В июне издание Army Recognition писало, что концерн «Уралвагонзавод» значительно нарастил выпуск танков Т-90М. Производство машин утроилось по сравнению с уровнем 2020-2021 годов, а к 2028 году в России могут выпускать до 1000 «Прорывов» в год.