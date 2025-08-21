Экстрадированная из Аргентины экс-глава жилфонда российского города получила приговор

Экс-главе «Жилфонда» Барнаула Авдюхиной дали 7 лет за мошенничество на ₽121 млн

В Барнауле Индустриальный районный суд приговорил экстрадированную из Аргентины экс-главу «Жилфонд Барнаула» Людмилу Авдюхину к семи годам лишения свободы за мошенничество на 121 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Она признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Во время заседания фигурантка своей вине не признала и сказала, что не считает себя мошенницей. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, она получила штраф в размере 800 тысяч рублей.

Как установил суд, в 2021-2022 годах обвиняемая похитила деньги у 22 граждан, которые планировали купить жилье. Она это сделала под видом заключения договоров безвозмездного хранения. Кроме того, еще девять потерпевших передали ей свои сбережения для участия в неких инвестиционных проектах. Таким образом Авдюхиной удалось похитить 121 миллион рублей. После этого, в декабре 2022 года она покинула Россию.

1 марта 2024 года Аргентина экстрадировала ее.

