Европейские лидеры нашли способ привлечь внимание Трампа

WSJ: Европейские лидеры около 30 раз поблагодарили Трампа в Белом доме

Лидеры европейских стран на встрече в Белом доме около 30 раз поблагодарили президента США Дональда Трампа за его усилия по урегулированию на Украине. На это обратила внимание газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, европейские лидеры считают, что необходимо научиться говорить на языке Трампа, чтобы привлечь его внимание. Как отмечается в статье, «болезненные уступки» со стороны европейских стран помогли добиться смягчения тона американского президента. Однако, по словам автора, Европа обеспокоена тем, как будут развиваться дальнейшие отношения с США.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что в Европе не верят в успех переговоров по Украине и искренность намерений Москвы заключить соглашение, но продолжают поддерживать мирные инициативы Трампа в надежде, что он разочаруется в России и займет более жесткую позицию.