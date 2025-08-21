Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:19, 21 августа 2025Мир

Европейские лидеры нашли способ привлечь внимание Трампа

WSJ: Европейские лидеры около 30 раз поблагодарили Трампа в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Лидеры европейских стран на встрече в Белом доме около 30 раз поблагодарили президента США Дональда Трампа за его усилия по урегулированию на Украине. На это обратила внимание газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, европейские лидеры считают, что необходимо научиться говорить на языке Трампа, чтобы привлечь его внимание. Как отмечается в статье, «болезненные уступки» со стороны европейских стран помогли добиться смягчения тона американского президента. Однако, по словам автора, Европа обеспокоена тем, как будут развиваться дальнейшие отношения с США.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что в Европе не верят в успех переговоров по Украине и искренность намерений Москвы заключить соглашение, но продолжают поддерживать мирные инициативы Трампа в надежде, что он разочаруется в России и займет более жесткую позицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы поднимем миллионы». Трамп отправил корабли к дружественной России стране. Почему его подозревают в желании начать новую войну?

    В США скончался «самый милый судья в мире»

    Военблогер сообщил о ликвидации командира роты БПЛА ВСУ ударом «Ланцета»

    Европейские лидеры нашли способ привлечь внимание Трампа

    Посол указал на поспешность Дании в расследовании по «Северным потокам»

    В России отреагировали на предложение Гетца пригласить страну в НАТО

    Популярная блогерша раскрыла способ заработка на квартиру в Москве

    В США назвали главного пострадавшего от конфликта на Украине

    В Европе обвинили Лаврова в срыве переговоров по Украине

    Киркоров упал во время концерта в Казани

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости