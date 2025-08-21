Мир
21:18, 21 августа 2025Мир

ФБР отказалось комментировать задержание украинца по делу «Северных потоков»

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать информацию о задержании украинца по подозрению в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что американское ведомство не ответило на запрос агентства о том, имеется ли какое-либо взаимодействие с властями Италии по данному вопросу, а также запрашивал ли Вашингтон у Рима какую-либо информацию по этому делу. В ответном сообщении ФБР рекомендовало обратиться к властям ФРГ.

Как ранее сообщил Der Spiegel, в сентябре 2022 года удары по газопроводам «Северный поток» были нанесены украинским спецподразделением. Водолазы доставлялись к трубопроводам на специально арендованной парусной яхте, чтобы установить взрывчатку на морском дне.

20 августа итальянские полицейские задержали гражданина Украины, подозреваемого в участии в подрывах газопроводов «Северный поток». Как позже сообщила Генеральная прокуратура Германии, задержанный мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года и был одним из координаторов операции.

