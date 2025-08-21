Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:18, 21 августа 2025Бывший СССР

В граничащей с Россией стране НАТО рассказали об угрозе военных учений в Белоруссии

Министр обороны Литвы: Угрозы со стороны учений РФ и Белоруссии «Запад-2025» нет
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Угрозы из-за военных учений России и Белоруссии «Запад-2025», которые пройдут осенью на территории последней, нет. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра обороны Литвы Довиле Шакалене, передает Delfi в своем Telegram-канале.

«Если бы существовала какая-то угроза, население, безусловно, было бы оповещено. Мы, безусловно, не заинтересованы в том, чтобы население было бы не в безопасности», — сообщила она.

Шакалене отметила, что численность войск на предстоящих российско-белорусских учениях также не представляет угрозу для Литвы.

Ранее она заявляла о готовности Вильнюса отправить литовскую армию на Украину. Такую же инициативу высказали и в Эстонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о статусе неподконтрольных территорий

    Украина атаковала Крым

    Названо место самых масштабных потерь ВСУ за три года спецоперации

    Зеленский рассказал о вариантах мест встречи с Путиным

    Исинбаевой разблокировали счета в России

    Названа дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5

    Врач предупредил об опасном последствии привычки сдерживать чихание

    Банк России призвал дать экономике передышку

    Зеленский заявил о своей готовности к выборам

    Зеленский анонсировал производство собственных ракет «Фламинго»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости