В граничащей с Россией стране НАТО рассказали об угрозе военных учений в Белоруссии

Министр обороны Литвы: Угрозы со стороны учений РФ и Белоруссии «Запад-2025» нет

Угрозы из-за военных учений России и Белоруссии «Запад-2025», которые пройдут осенью на территории последней, нет. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра обороны Литвы Довиле Шакалене, передает Delfi в своем Telegram-канале.

«Если бы существовала какая-то угроза, население, безусловно, было бы оповещено. Мы, безусловно, не заинтересованы в том, чтобы население было бы не в безопасности», — сообщила она.

Шакалене отметила, что численность войск на предстоящих российско-белорусских учениях также не представляет угрозу для Литвы.

Ранее она заявляла о готовности Вильнюса отправить литовскую армию на Украину. Такую же инициативу высказали и в Эстонии.