Хакер объяснил взлом базы данных Генштаба Украины желанием открыть миру глаза

Один из хакеров группировки KillNet прокомментировал взлом базы данных украинского Генштаба, пояснив, что члены группировки не ждали какого-то результата, а просто хотели открыть миру глаза на происходящее. Его слова приводит RT.

«Никакого эффекта мы не ждем. Мы просто хотим открыть глаза всему миру, в особенности, украинцам, чтобы показать, на какие жертвы идет [Киев] ради своей выгоды», — сказал он.

Хакер также назвал своих украинских «коллег» варварами, пояснив, что в то время, как российские взломщики атакуют исключительно военную сетевую инфраструктуру, украинцы пытаются атаковать гражданский сектор. При этом, подчеркнул он, если в ближайшее время украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на сделку с Россией, то достучаться до него будут пытаться через народ Украины.

Ранее российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери украинской армии. По их данным, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих.