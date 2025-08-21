Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:29, 20 августа 2025Интернет и СМИ

Хакер группировки KillNet объяснил цель взлома базы данных украинского Генштаба

Хакер объяснил взлом базы данных Генштаба Украины желанием открыть миру глаза
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Один из хакеров группировки KillNet прокомментировал взлом базы данных украинского Генштаба, пояснив, что члены группировки не ждали какого-то результата, а просто хотели открыть миру глаза на происходящее. Его слова приводит RT.

«Никакого эффекта мы не ждем. Мы просто хотим открыть глаза всему миру, в особенности, украинцам, чтобы показать, на какие жертвы идет [Киев] ради своей выгоды», — сказал он.

Хакер также назвал своих украинских «коллег» варварами, пояснив, что в то время, как российские взломщики атакуют исключительно военную сетевую инфраструктуру, украинцы пытаются атаковать гражданский сектор. При этом, подчеркнул он, если в ближайшее время украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на сделку с Россией, то достучаться до него будут пытаться через народ Украины.

Ранее российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери украинской армии. По их данным, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «МИД умеет работать с эксцессами». Возможна ли встреча Путина и Зеленского уже в августе и стоит ли ждать неожиданностей от Киева?

    «Самый большой придурок на свете». Вышел второй сезон «Миротворца». Почему возвращение сериала ждал весь мир?

    Сразу три российских аэропорта ограничили работу

    Всех министров Германии призвали экономить

    В США раскрыли подробности звонка Трампа Путину

    На Украине ужесточат наказание для уклонистов за бегство за границу

    Расстрелявшего сослуживцев солдата отказались брать на СВО

    В Киеве прогремели взрывы

    В Москве задержали обманывающих россиян под видом юристов участников ОПГ

    Москвичам пообещали возвращение летней погоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости