«Калашников» начал поставки усиленных бронешлемов

«Калашников» начал поставки усиленных бронешлемов с классом защиты Бр2
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Компания «Триада-ТКО» (концерн «Калашников») начала поставки перспективных бронешлемов с классом защиты Бр2 заказчику. Об этом сообщили в концерне.

«Новое изделие сопоставимо по площади защиты со стоящим на снабжении общевойсковым полноухим бронешлемом по классу защиты Бр1, но предоставляет более высокий уровень защиты», — говорится в сообщении.

Купол усиленного шлема изготовили из специального артикула сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Изделие весом 1,35 килограмма обеспечивает защиту на площади не менее 11,5 квадратных дециметра.

Бронешлем совместим с различными средствами защиты слуха и приборами ночного видения, которые можно устанавливать на шрауд и боковые планки. Шлем оснащен комбинированной подвесной системой и чехлами цвета «Антрацит».

В июне стало известно, что «Триада-ТКО» начала поставку крупной партии обмундирования «Стрелок» в черной расцветке «Антрацит» заказчику. В комплект входит бронежилет, подсумки, рюкзак, баул и модули дополнительной бронезащиты.

