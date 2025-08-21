Культура
Киркоров высказался о незаживающих ожогах

Певец Филипп Киркоров заявил, что шрамы украшают мужчину
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российский певец Филипп Киркоров высказался о незаживающих ожогах после возгорания на сцене. Его слова приводит ТВ Mail.

Исполнитель заявил, что чувствует себя хорошо, однако добавил, что раны на руке все еще не зажили. «Отдохнул. Все хорошо. Болезни все прошли. Рука все никак не пройдет. Но ничего… Шрамы украшают мужчину», — отметил артист.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков заподозрил Киркорова в попытке пиара на серьезной болезни.

21 августа сообщалось, что врачи диагностировали у певца диабет второго типа.

