Киркорова обвинили в пиаре на серьезной болезни

Терапевт Звонков усомнился в наличии диабета у певца Филиппа Киркорова
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Врач-терапевт Андрей Звонков заподозрил народного артиста России Филиппа Киркорова в попытке пиара на серьезной болезни. Специалиста цитирует «Абзац».

21 августа сообщалось, что врачи диагностировали у Киркорова диабет второго типа. Исполнитель якобы жалуется на слабость, перепады настроения, постоянное чувство жажды и «ватные ноги». Отмечается, что на наличие заболевания также указывали раны, которые долго не затягивались после инцидента с пиротехникой на концерте.

«Товарищ Филипп Киркоров, как и все наши современные звезды, худел на препарате под названием "Оземпик". Когда это стало известно, он мог пустить слух о диабете, чтобы оправдать его прием в глазах общественности. А справку получить особого труда не нужно», — убежден Звонков.

Терапевт подчеркнул, что видел фотографию артиста с ожогом на локте. Он отметил, что травма не представляет серьезной опасности.

Ранее Киркоров объявил о возвращении к концертной деятельности. Его выступления состоятся в Москве 27 и 28 февраля 2026 года.

