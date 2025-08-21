Мир
Клинтон обвинили в причастности к делу о якобы вмешательстве России в выборы США

Fox: Democracy Restored подала жалобу на Клинтон из-за ее действий в 2016 году
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mike Segar / Reuters

Организация Democracy Restored подала жалобу в коллегию авдокатов на бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в связи с ее действиями во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщает Fox News.

Обвинения в причастности Клинтон к скандалу о якобы вмешательстве России в президентские выборы появились после того, как юридический комитет Сената США опубликовал ранее засекреченные документы, связанные с этой ситуацией.

«В пресс-релизе содержится приложение, из которого следует, что Клинтон одобрила план, разработанный одним из ее советников, по распространению ложной информации с целью "очернить" ее политического оппонента во время президентской кампании и отвлечь внимание от новостей, связанных с ее собственными судебными обвинениями», — говорится в жалобе.

Организация подчеркнула, что эти подозрения вызывают вопросы и требуют расследования на предмет соответствия Клинтон работе в качестве члена коллегии адвокатов Арканзаса.

В жалобе указано, что бывшая госсекретарь не только преувеличивала «непроверенную» и «неотредактированную» информацию, чтобы «навредить ее политическому оппоненту», но и делается акцент на недавно опубликованные документы, свидетельствующие, что она «лично одобрила попытку распространить эту ложную разведывательную информацию среди СМИ и федеральных правоохранительных органов».

Ранее Хиллари Клинтон признала эффективность внешней политики нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Она уточнила, что Трамп неплохо справляется с укреплением отношений США с европейскими союзниками, одновременно добиваясь от них большего в плане обороны НАТО и финансовой поддержки.

