20:45, 21 августа 2025Из жизни

Крокодил растерзал престарелого мужчину

В Индии гребнистый крокодил набросился на 82-летнего мужчину и утащил в воду
Олег Парамонов
Олег Парамонов

В индийском штате Одиша крокодил растерзал пожилого мужчину. Об этом сообщает PTI.

Нападение произошло в деревне Малатипатна. Хищник набросился на 82-летнего Панчанана Даса, который пас скот у реки Брахмани, и утащил в воду.

Инцидент произошел недалеко от национального парка Бхитарканика, где обитают 1826 гребнистых крокодилов — крупнейшая популяция этого вида в Индии. Сейчас у рептилий период гнездования, и они особенно часто нападают на людей.

Гребнистые крокодилы считаются одними из самых крупных хищников в мире. Самцы этого вида вырастают до семи метров в длину и могут весить до двух тонн.

Ранее сообщалось, что в Индии крупный крокодил растерзал мальчика. Ребенок играл у реки без присмотра.

