Лавров анонсировал зарубежный визит Путина

Лавров: Путин до конца года посетит с визитом Индию

Президент России Владимир Путин посетит с визитом Индию до конца года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, которую транслирует российское дипведомство.

Министр отметил, что между Россией и Индией активно развивается политическое взаимодействие и диалог как на высшем уровне, так и на уровне МИД.

«И мы сегодня обсудили предстоящие мероприятия в рамках этого диалога, включая подготовку визита президента РФ в Индию до конца текущего года», — рассказал он.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе беседы стороны обсудили итоги саммита лидеров России и США на Аляске.