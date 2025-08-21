Леопард набросился на подростка во время сафари на джипах

В Индии леопард ранил 12-летнего мальчика

В национальном парке Баннергхатта, Индия, 12-летний мальчик стал жертвой нападения леопарда во время сафари на джипах. Об этом пишет India Today.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что хищник сидел у обочины в кустах. В едущем мимо автомобиле было открыто окно, из которого высовывалась рука. Леопард заметил это и помчался за джипом. Догнав его, он набросился на подростка и вцепился ему в руку.

Хищника удалось отогнать, но какое-то время он еще преследовал джип. Пострадавшему мальчику оказали первую помощь, затем его доставили в больницу. На его руке остались глубокие, но не опасные для жизни раны.

Ранее сообщалось, что в Индии трехлетняя девочка чудом выжила после нападения леопарда. Он пытался утащить добычу в лес, пока та спала.

