Леопард набросился на подростка во время сафари на джипах

В национальном парке Баннергхатта, Индия, 12-летний мальчик стал жертвой нападения леопарда во время сафари на джипах. Об этом пишет India Today.
Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что хищник сидел у обочины в кустах. В едущем мимо автомобиле было открыто окно, из которого высовывалась рука. Леопард заметил это и помчался за джипом. Догнав его, он набросился на подростка и вцепился ему в руку.
Хищника удалось отогнать, но какое-то время он еще преследовал джип. Пострадавшему мальчику оказали первую помощь, затем его доставили в больницу. На его руке остались глубокие, но не опасные для жизни раны.
Ранее сообщалось, что в Индии трехлетняя девочка чудом выжила после нападения леопарда. Он пытался утащить добычу в лес, пока та спала.