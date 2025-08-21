Экономика
12:59, 21 августа 2025Экономика

Лимиты по кредиткам в России заметно снизились

НБКИ: Средний размер лимита по кредиткам в РФ снизился на 11,7 процента в июле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам июля 2025 года средний размер лимита по одобренным кредитным картам в России сократился на 11,7 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и составил 103,9 тысячи рублей. О заметном снижении показателя свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Для сравнения, в июле прошлого года средний размер лимита по кредиткам в стране находился на уровне в 117,7 тысячи рублей. Таким образом, за 12 месяцев показатель сократился на 13,8 тысячи, следует из данных отраслевого бюро. В месячном выражении он почти не изменился — плюс 1,8 процента, или на 1,8 тысячи, пояснили в НБКИ.

Лидерами среди всех российских регионов по среднему размеру лимита по кредитным картам традиционно оказались крупнейшие субъекты. Так, в Москве, расположившейся на первой строчке списка, показатель составил 142,7 тысячи рублей. В топ-3 также попали Московская область (122,2 тысячи) и Санкт-Петербург (121,5 тысячи). В Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, средний лимит составил 113,7 тысячи, а в Нижегородской области, замкнувшей пятерку лидеров, показатель оказался на уровне в 104,8 тысячи рублей, резюмировали эксперты.

Средний размер по выданным в России кредитным картам падает в годовом выражении не первый месяц. Так, по итогам мая показатель сократился на 10,4 процента, а в июне — упал на 12 процентов. При этом на фоне снижения ключевой ставки на внутреннем рынке наметился заметный рост выдач кредиток. По итогам июля объем новых выдач увеличился на 21 процент в сравнении с июньским показателем и достиг почти 180 миллиардов рублей.

