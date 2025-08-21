Маккартни анонсировал выход нового релиза The Beatles

Музыкант Пол Маккартни анонсировал новый сборник The Beatles осенью 2025 года

Музыкант и звезда культовой рок-группы The Beatles Пол Маккартни анонсировал выход нового сборника коллектива. Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По его словам, релиз получит название Anthology 4, в сети уже появился возможный трек-лист.

«История The Beatles их собственными словами. Anthology 2025 — музыка, книга и сериал на площадке Disney+ выйдут этой осенью», — написал Маккартни.

Сообщается, что сборник будет состоять из 13 демоверсий песен и не выпускавшихся ранее композиций. Также осенью ожидается выход расширенной версии документального сериала «Антология The Beatles», премьера которого состоялась в 1995 году.

