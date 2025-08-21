Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:50, 21 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о месте проведения саммита с Украиной

Депутат Колесник назвал интригой место проведения саммита России и Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Вариантов мест для проведения саммита России и Украины много, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. О площадке для переговоров двух стран он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Будапешт в случае необходимости готов предоставить площадку для встречи сторон.

Где встречаться сторонам, будет решать президент России Владимир Путин, полагает депутат. «А вы знаете, что до последнего у нас интрига, и в какой-то момент мы можем удивиться, потому что как Анкоридж появился в последний момент на Аляске — никто этого не ожидал — здесь, я думаю, будет такая же история. Самое главное, чтобы встреча состоялась, но решать вопрос, я думаю, все равно будет Россия. Без России ни единого вопроса решить невозможно», — поделился Колесник.

Парламентарий предположил, что западные партнеры будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к тому, чтобы он выставил какую-то делегацию, потому что смысла встречаться с ним нет в силу нелегитимности. «Человек нелегитимен. Он как кто там будет присутствовать? Как человек, который придумал, что он президент? Все сроки прошли, уже скоро два года. Поэтому да, будут делегации встречаться, ну а где будут — думаю, основную волю в определении места будет играть Россия. Хотя Будапешт — место неплохое, [президент Венгрии Виктор] Орбан — человек, во всяком случае, здравомыслящий», — заключил политик.

До этого Зеленский объявил, что его двусторонняя встреча с Путиным должна пройти в нейтральной Европе. В качестве примеров он привел Швейцарию и Австрию, которые не являются членами НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хотел, чтобы мир стал лучше». Путин передал награду высокопоставленной сотруднице ЦРУ. Ее сын участвовал в СВО

    У обвиняемых в злоупотреблениях сотрудников Минобороны обнаружили имущество на миллионы

    Сбежавший с Украины футболист рассказал о переходе в российский клуб

    Россияне массово отправятся продлевать лето в четыре страны

    Путин обратился с трогательными словами к автору «Антошки»

    Шансы на возвращение IKEA в Россию оценили

    Популярная актриса кардинально сменила имидж

    В продолжении «Дьявол носит Prada» покажут похороны ключевого персонажа

    Гоблин отреагировал на запрет в России мема «Ненавижу, ***, цыган»

    Россиянкам указали на ошибки в уходе за волосами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости