21 августа 2025

Одна страна предложила организовать встречу Путина и Зеленского

Сийярто: Будапешт — подходящее место для встречи Путина и Зеленского
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Будапешт является подходящим местом для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Сообщите нам об этом хоть за час до прибытия, и мы будем готовы гарантировать в Венгрии честные, безопасные и равные условия для всех сторон», — сказал глава МИД страны.

При этом он подчеркнул, что правительство Венгрии неоднократно предлагало организацию переговоров двух сторон.

Ранее сообщалось, что США считают Будапешт приоритетным выбором среди возможных мест встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и их украинского коллеги Владимира Зеленского. Отмечается, что Секретная служба США готовится к встрече под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который поддерживает тесные связи с Трампом.

