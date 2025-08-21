Мигрант рассказал на видео об украденных секретных документах ВПК для отправки на Украину

ФСБ показала на видео мигранта, который попытался вывезти из России похищенные секретные документы военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Мужчина пояснил, что брат попросил его взять из тайника коробку с документами и телефоном и помочь отправить их на территорию Украины.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала на российско-азербайджанской границе иностранца, работавшего на Службу безопасности Украины (СБУ). По данным силовиков, он вез документы, которые получил в результате нападения на одного из секретоносителей российского ВПК.
Возбуждено уголовное дело.