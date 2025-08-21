Мигрант рассказал на видео об украденных секретных документах ВПК для отправки на Украину

ФСБ показала на видео мигранта, отвозившего похищенные секретные документы ВПК

ФСБ показала на видео мигранта, который попытался вывезти из России похищенные секретные документы военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Мужчина пояснил, что брат попросил его взять из тайника коробку с документами и телефоном и помочь отправить их на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала на российско-азербайджанской границе иностранца, работавшего на Службу безопасности Украины (СБУ). По данным силовиков, он вез документы, которые получил в результате нападения на одного из секретоносителей российского ВПК.

Возбуждено уголовное дело.