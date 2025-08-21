Россия
14:26, 21 августа 2025Россия

Минобороны подтвердило смену командира освободившей Курскую область группировки войск

Генерал-полковника Никифорова назначили командующим группировкой войск «Север»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrei chizhiko / Wikimedia Commons

Генерал-полковник Евгений Никифоров назначен новым командующим группировкой войск «Север», которая освободила Курскую область. Информацию о смене руководителя группировки подтвердило Минобороны России в Telegram-канале.

Из сообщения ведомства следует, что глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» и заслушал доклад нового командующего группировкой Никифорова. Он доложил министру об оснащении «Севера» вооружением и техникой и об оперативной обстановке.

О том, что в группировке войск «Север» сменился командующий, стало известно 8 августа. Военкоры сообщили, что место генерал-полковника Александра Лапина занял Никифоров. Уточнялось, что Лапин написал рапорт по собственному желанию на фоне ухудшения состояния здоровья. Официального подтверждения этой информации нет.

Никифоров командовал Западным военным округом, группировкой войск «Запад», а также был начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС России. В августе 2024 года Никифоров был направлен в Курскую область.

    Все новости