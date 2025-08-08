Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:35, 8 августа 2025Россия

Военкоры сообщили о назначении нового командующего группировкой войск «Север»

Военкор Котенок: Командующим группировкой «Север» вместо Лапина станет Никифоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Генерал-полковник Александр Лапин снят с должности командующего группировкой войск «Север», его должность займет генерал-полковник Евгений Никифоров. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.

«Александр Лапин снят с должности командующего группировкой "Север". На его место назначен генерал-полковник Евгений Никифоров», — написал журналист.

Информацию подтвердил канал «Два майора». Там отметили, что информацию им подтвердили военные. Авторы напомнили, что ранее Никифоров командовал Западным военным округом, группировкой «Запад», был начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС России. В августе 2024 года Никифоров был направлен в Курскую область останавливать вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сообщения о снятии Лапина с должности и назначении Никифорова прокомментировал военкор Юрий Подоляка, назвав это очень хорошей новостью.

Как уточняет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», генерал Лапин написал рапорт по собственному желанию на фоне ухудшения состояния здоровья. Официального подтверждения информации на данный момент не поступало.

В марте 2024-го Лапина назначили командующим войсками Ленинградского военного округа, воссозданного президентом Владимиром Путиным. В ноябре того же года стало известно, что генерал-полковник назначен командующим группировкой «Север».

Офицер неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. 1 октября 2022 года Кадыров обвинил генерала в выводе войск из Красного Лимана. После этого раскритикованный генерал-полковник возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?

    Американский сенатор ответил критикующим Трампа за готовность встретиться с Путиным

    Замглавы офиса Зеленского высказалась против бусификации и за реформу ТЦК

    Раскрыты подробности об оборвавшейся в Нальчике канатной дороге

    Зеленский анонсировал новые антироссийские санкции

    В российском регионе записали рэп с просьбой к Путину провести газ

    Военкоры сообщили о назначении нового командующего группировкой войск «Север»

    В Германии назвали ошибкой слишком решительную поддержку Зеленского

    Мирошник рассказал о целенаправленной охоте ВСУ на жителей прифронтовых районов ЛНР

    Двоих детей доставили в больницу после обрыва канатной дороги в Нальчике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости