Военкоры сообщили о назначении нового командующего группировкой войск «Север»

Военкор Котенок: Командующим группировкой «Север» вместо Лапина станет Никифоров

Генерал-полковник Александр Лапин снят с должности командующего группировкой войск «Север», его должность займет генерал-полковник Евгений Никифоров. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.

«Александр Лапин снят с должности командующего группировкой "Север". На его место назначен генерал-полковник Евгений Никифоров», — написал журналист.

Информацию подтвердил канал «Два майора». Там отметили, что информацию им подтвердили военные. Авторы напомнили, что ранее Никифоров командовал Западным военным округом, группировкой «Запад», был начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС России. В августе 2024 года Никифоров был направлен в Курскую область останавливать вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сообщения о снятии Лапина с должности и назначении Никифорова прокомментировал военкор Юрий Подоляка, назвав это очень хорошей новостью.

Как уточняет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», генерал Лапин написал рапорт по собственному желанию на фоне ухудшения состояния здоровья. Официального подтверждения информации на данный момент не поступало.

В марте 2024-го Лапина назначили командующим войсками Ленинградского военного округа, воссозданного президентом Владимиром Путиным. В ноябре того же года стало известно, что генерал-полковник назначен командующим группировкой «Север».

Офицер неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. 1 октября 2022 года Кадыров обвинил генерала в выводе войск из Красного Лимана. После этого раскритикованный генерал-полковник возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооруженных сил России.

