07:21, 21 августа 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 21 августа, выпустили десятки беспилотников по России. Подробности о ночных ударах сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 49 беспилотников самолетного типа над девятью регионами России и Черным морем. Больше всего дронов — 21 — сбили над Ростовской областью.

Еще 7 летательных аппаратов перехватили над Воронежской областью, 5 — над Белгородской областью, 4 — над Крымом, по 3 — над Брянской и Калужской областями, по 2 — над Орловской областью и Черным морем, по 1 — над Курской и Тульской областями.

В ночь на 20 августа ВСУ пытались ударить по девяти регионам России четырьмя десятками беспилотников. Под удар попали Воронежская, Тамбовская, Курская, Ростовская, Брянская, Орловская и Смоленская области, а также Краснодарский край и Липецкая область.

    Все новости