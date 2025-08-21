21 августа вышел второй сезон сериала «Миротворец»

На HBO Max 21 августа выходит второй сезон сериала «Миротворец» — редкого по-настоящему удачного проекта в многострадальной киновселенной DC Comics. «Лента.ру» рассказывает, как комедийный комикс Джеймса Ганна стал хитом, что о его продолжении говорят критики и почему его нельзя пропускать.

Страна: США

США Оригинальное название: Peacemaker

Peacemaker Жанр: супергероика, комедия, приключенческий боевик

супергероика, комедия, приключенческий боевик Создатель: Джеймс Ганн

Джеймс Ганн Сколько серий: 8

8 Длительность одной серии: 45 минут

45 минут Когда вышел первый сезон: 2022 год

2022 год Когда выйдет второй сезон: 2025 год

2025 год Где смотреть: стриминговый сервис Max

стриминговый сервис Max Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.3

8.0 и 8.3 Основа: комиксы издательства DC Comics

комиксы издательства DC Comics В главных ролях: Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма, Дженнифер Холланд, Стив Эйджи

Первый сезон «Миротворца» вышел в 2022 году

Еще в 2021 году Джеймс Ганн снял комедию «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — спин-офф провалившегося комиксного боевика «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра. Оригинал увидел свет в 2016-м и был встречен почти исключительно негативными отзывами критиков, а впоследствии заслужил две номинации на антипремию «Золотая малина», которая присуждается худшим фильмам года.

Сиквел был принят куда более тепло — «Миссия навылет» была хорошо принята критиками, хотя и не показала высоких сборов в прокате из-за пандемии COVID-19

Одним из главных антигероев нового «Отряда самоубийц» стал Миротворец, наемник и ура-патриот, которого Ганн окрестил «самым большим придурком на свете». Вскоре после выхода фильма персонажа сделали главным героем полноценного сериала в фирменном для Ганна жанре издевательского комедийного экшена.

Кадр: сериал «Миротворец»

В первом сезоне Миротворец спасал Землю от бабочек

По сюжету, суперсолдат приходил в себя в больнице после того, как в «Отряде самоубийц» в него всадили пулю (а затем на него и вовсе рухнуло целое здание). Еще на больничной койке ему доверили новое задание, предполагавшее спасение целой планеты. Миротворцу предстояло защитить человечество от инопланетных бабочек, способных проникать жертвам прямо в мозг.

Помимо фирменного юмора Ганна, наиболее ярким элементом первого сезона стала его хореография

Персонажи «Миротворца» не только картинно и эффектно сражались с пришельцами (боевые сцены при этом снимались без упора на CGI), но и регулярно самозабвенно танцевали. Отдельных похвал критиков и зрителей удостоились вступительные титры, в которых персонажи пускались в музыкальный номер под песню Do Ya Wanna Taste It норвежских глэм-металлистов Wig Wam.

Кадр: сериал «Миротворец»

Во втором сезоне «Миротворца» герой попадет в параллельную вселенную

В продолжении персонажа Сины ждет угроза, связанная с событиями полнометражных картин. Охоту на Миротворца откроет Рик Флэг-старший, одолеваемый жаждой мести отец талантливого спецназовца Рика Флэга-младшего. Рик Флэг-младший в исполнении Джоэла Киннамана появлялся в фильмах 2016 и 2021 годов. В финале «Миссии навылет» он узнал, что правительство США спонсирует жестокие эксперименты над пришельцами, и собирался сообщить об этом миру, но его лишил жизни патриотичный Миротворец.

Тем временем сам герой Джона Сины в новых сериях найдет портал в 99 параллельных вселенных. В одной из них, где Миротворца считают настоящим героем, он задержится

Роль Рика Флэга-старшего в сериале исполнил Фрэнк Грилло. Он уже появился в полнометражном фильме Ганна «Супермен», вышедшем в июле 2025-го. «У Кристофера Смита и старшего Рика осталось небольшое незаконченное дело, о котором надо позаботиться», — сказал Ганн о грядущем противостоянии персонажей.

Кадр: сериал «Миротворец»

Рейтинг положительных рецензий нового сезона составил 98 процентов

Уже посмотревшие второй сезон критики высоко его оценили. Рейтинг нового «Миротворца» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составил 98 процентов. Для сравнения, рейтинг первого сезона составляет 93 процента. Портал Screen Rant посчитал, что продолжение сохранило все элементы, которые делали сериал увлекательным, но при этом представило по-настоящему оригинальную историю. Журнал Empire назвал новый сезон «зрелищем, которое ни в коем случае нельзя пропустить» и отметил, что «Миротворец» также стал сложнее и амбициознее. Отдельной похвалы удостоилась игра Джона Сины.

Происходящее на экране толкает Сину к одному из своих лучших перформансов на экране Empire

Журнал Rolling Stone сравнил второй сезон «Миротворца» со второй частью «Стражей Галактики» и увидел в персонажах больше глубины, чем они демонстрировали прежде. Отступление шоураннера от привычного юмора также отметил TheWrap: «Гэгов и кровищи все еще предостаточно, но они уже не являются основой сериала».

Джеймс Ганн написал сценарий всех серий нового сезона

Ганн вновь выступил единоличным шоураннером продолжения. При этом он снял только три из восьми эпизодов сезона, разделив режиссерское кресло в том числе с Грегом Моттолой («SuperПерцы»). К актерскому составу из Сины, жены Ганна Дженнифер Холланд, Даниэль Брукс, Фредди Стромы и Стива Эйджи присоединились, в частности, Дэвид Денман («Крупная рыба»), Анисса Мэтлок («Ходячие мертвецы»), Тейлор Ст. Клэр («Человек-паук: Нет пути домой») и Брэндон Стэнли («В поисках Аляски»).

Кадр: сериал «Миротворец»

Ганн зарекомендовал себя как режиссер супергеройского кино в 2014 году, когда снял блокбастер «Стражи Галактики» для компании Marvel Studios. В 2017-м вышло продолжение «Стражи Галактики. Часть 2», также ставшее мировым хитом. Год спустя Ганн был уволен Disney с должности режиссера третьего фильма франшизы за старые шутки про педофилию и СПИД, написанные в Twitter десятилетием ранее. В итоге Ганн перешел к конкурентам из студии DC, для которых снял «Миссию навылет».

Позже Disney вернул Ганна в режиссерское кресло «Стражей Галактики 3». В октябре 2022-го его также назначили одним из председателей и гендиректором DC Studios. Ганн принялся за работу над обновленной киновселенной DC, в рамках которой вышел его недавний «Супермен» и к которой будет принадлежать второй сезон «Миротворца».