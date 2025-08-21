Многие из погибших солдат ВСУ оказались младше призывного возраста

Многие погибшие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи имена обнаружила группировка KillNet в базе данных украинского Генштаба, оказались младше призывного возраста (25 лет). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что, согласно документам, речь идет о военнослужащих в возрасте от 19 до 24 лет. Они были ликвидированы в период с августа по ноябрь 2023 года. При этом молодых людей в этом возрасте допускают до службы в ВСУ только на контрактной основе, в частности, они могут подписать «молодежный» контракт «18-24».

Ранее российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери украинской армии. По их данным, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих. Киев отказался признавать такие потери.