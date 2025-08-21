Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:36, 21 августа 2025Бывший СССР

Многие из погибших солдат ВСУ оказались младше призывного возраста

Многие из погибших солдат ВСУ оказались младше призывного возраста
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Многие погибшие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи имена обнаружила группировка KillNet в базе данных украинского Генштаба, оказались младше призывного возраста (25 лет). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что, согласно документам, речь идет о военнослужащих в возрасте от 19 до 24 лет. Они были ликвидированы в период с августа по ноябрь 2023 года. При этом молодых людей в этом возрасте допускают до службы в ВСУ только на контрактной основе, в частности, они могут подписать «молодежный» контракт «18-24».

Ранее российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери украинской армии. По их данным, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих. Киев отказался признавать такие потери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    На всех украинских чиновников подготовили компромат на Западе

    Многие из погибших солдат ВСУ оказались младше призывного возраста

    На Западе рассказали о нежелании миллиона украинских беженцев возвращаться на родину

    В России захотели ввести бесплатное горячее питание для старшеклассников

    Врач рассказал о ранних симптомах рака крови

    Врач случайно отрезал пациенту пенис

    В российском регионе начался пожар на предприятии после атаки беспилотников

    Ассистентка светских львиц рассказала о капризах своих начальниц

    Врач развеял мифы о нейтрализующих алкоголь продуктах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости