Экономика
15:52, 21 августа 2025Экономика

Мощную майнинговую ферму нашли в подвале жилого дома

В подвале жилого дома в Махачкале нашли мощную майнинговую ферму
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В подвале многоэтажки в Махачкале нашли мощную майнинговую ферму, потребляющую столько же энергии, сколько нужно целому дому. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Речь идет о доме на улице Лаптиева. Жильцы несколько месяцев жаловались на перебои с электричеством и странный шум. В результате проверки полиция и специалисты «Дагэнерго» обнаружили в подвале 135 аппаратов для майнинга криптовалюты, которые потребляли энергию из обшей сети. По этой причине увеличилась нагрузка на инфраструктуру и участились перебои.

Полицейские изъяли технику и теперь ищут владельца фермы. Возбуждено административное производство, позже к нему может добавиться уголовное дело по статье о хищении электроэнергии.

Ранее в Иркутске прокуратура и полиция пресекли деятельность нелегальной криптофермы, работающей на трансформаторной подстанции.

