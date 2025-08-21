Мощную майнинговую ферму нашли в подвале жилого дома

В подвале жилого дома в Махачкале нашли мощную майнинговую ферму

В подвале многоэтажки в Махачкале нашли мощную майнинговую ферму, потребляющую столько же энергии, сколько нужно целому дому. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Речь идет о доме на улице Лаптиева. Жильцы несколько месяцев жаловались на перебои с электричеством и странный шум. В результате проверки полиция и специалисты «Дагэнерго» обнаружили в подвале 135 аппаратов для майнинга криптовалюты, которые потребляли энергию из обшей сети. По этой причине увеличилась нагрузка на инфраструктуру и участились перебои.

Полицейские изъяли технику и теперь ищут владельца фермы. Возбуждено административное производство, позже к нему может добавиться уголовное дело по статье о хищении электроэнергии.

Ранее в Иркутске прокуратура и полиция пресекли деятельность нелегальной криптофермы, работающей на трансформаторной подстанции.