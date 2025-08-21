Россия
03:15, 21 августа 2025Россия

Мошенники придумали схему обмана россиян с помощью досок бесплатных объявлений

Юрист Хаминский: Мошенники начали использовать доски бесплатных объявлений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Мошенники придумали схему обмана россиян с помощью досок бесплатных объявлений, об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он пояснил, что под предлогом оформления услуг, проверки данных или гарантийного взноса злоумышленники узнают паспортные данные жертвы, пароли от онлайн-банка и «Госуслуг», коды доступа. Иногда они пропят подписать «формальные» документы электронной подписью.

Юрист отметил, что в этой схеме человек сам откликается на объявление мошенников, пытаясь решить проблему. Он отметил, что на досках объявлений предлагаются изначально незаконные услуги, например, списание долгов, решение проблем с госорганами или предложение «почистить» кредитную историю.

Хаминский подчеркнул, что «свой человек» в тех или иных инстанциях не будет рекламировать подобные вещи и предлагать передать паспортные данные или пароли третьим лицам, этим занимаются злоумышленники. Итог почти всегда один: на жертву оформляются и обналичиваются кредиты и займы, со счетов выводятся деньги, в самых сложных случаях человек лишается недвижимости.

«Доверчивость и надежда на чудо — главные союзники аферистов. Необходимо помнить, если решение кажется слишком простым и быстрым — это ловушка», — заключил юрист.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенничество в сфере инвестиций лидирует среди схем обмана. Известно, что злоумышленники ищут жертв в мессенджерах и тематических группах. После этого они входят в доверие к россиянам и предлагают им опробовать себя в роли «трейдера».

