МУС осудил новые санкции США против него

МУС назвал новые санкции США против него посягательством на независимость

Международный уголовный суд (МУС) выступил с заявлением, в котором осуждается решение США ввести против судей и заместителей прокурора инстанции новые санкции. Этот шаг сочли посягательством на независимость. Заявление опубликовано на официальном сайте суда.

«МУС сожалеет о введении администрацией США санкций в отношении судей Кимберли Прост (Канада) и Николя Гийу (Франция), а также заместителей прокурора Шамим Хан (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианга (Сенегал)», — говорится в нем.

В инстанции подчеркнули, что новые рестрикции — это «вопиющее посягательство на независимость беспристрастного судебного органа». Кроме того, они также стали оскорблением для стран — участниц Римского статута. Однако в МУС отметили, что продолжат работу, несмотря на ограничения, давление или угрозы.

Вашингтон ввел новые санкции против членов МУС 20 августа.