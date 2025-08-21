Мужчин с выпирающим животом предупредили о риске не дожить до 60 лет

Эндокринолог Кузнецов: Выпирающий живот у мужчин повышает риск инфаркта

Эндокринолог Максим Кузнецов предупредил, что мужчины, у которых выпирает живот, рискуют не дожить до 60 лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Что такое брюшко с медицинской точки зрения? Это серьезный избыток висцерального жира, скапливающегося вокруг внутренних органов. Наверняка вы видели даже худощавых мужчин с пузиком-яблочком. Это и есть висцеральный жир, который опасен», — заявил Кузнецов.

По его словам, обладатели большого живота склонны к развитию сахарного диабета. Если это заболевание не лечить, существенно повышается риск развития гипертонии и нарушений липидного обмена, которые приводят к инфаркту и инсульту. Кроме того, избыточное количество жира в области талии создает избыточное давление на диафрагму, из-за чего человеку становится трудно дышать, заключил Кузнецов.

