09:30, 21 августа 2025Забота о себе

Мужчин с выпирающим животом предупредили о риске не дожить до 60 лет

Эндокринолог Кузнецов: Выпирающий живот у мужчин повышает риск инфаркта
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: moodboard / Getty Images

Эндокринолог Максим Кузнецов предупредил, что мужчины, у которых выпирает живот, рискуют не дожить до 60 лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Что такое брюшко с медицинской точки зрения? Это серьезный избыток висцерального жира, скапливающегося вокруг внутренних органов. Наверняка вы видели даже худощавых мужчин с пузиком-яблочком. Это и есть висцеральный жир, который опасен», — заявил Кузнецов.

По его словам, обладатели большого живота склонны к развитию сахарного диабета. Если это заболевание не лечить, существенно повышается риск развития гипертонии и нарушений липидного обмена, которые приводят к инфаркту и инсульту. Кроме того, избыточное количество жира в области талии создает избыточное давление на диафрагму, из-за чего человеку становится трудно дышать, заключил Кузнецов.

Ранее эндокринолог Дарья Лебедева рассказала о причинах ночной головной боли. По ее словам, фактором риска является апноэ во сне.

