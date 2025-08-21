Мужчина изнасиловал спящую девушку друга в гостиничном номере

В Пенсильвании мужчина напросился переночевать в гостиничном номере у друга и его девушки и изнасиловал последнюю, пока та спала. Об этом сообщает Times Leader.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Уилкс-Барре. 26-летний Самир Мухаммад из Филадельфии должен был остаться в номере отеля у приятеля в ночь на 19 августа. Вечером последний ушел из гостиницы по делам, а гость тем временем начал приставать к его возлюбленной. Мужчина несколько раз пытался к ней прикоснуться.

Когда наступила ночь, девушка легла спать и проснулась от того, что Мухаммад насилует ее. Вскоре ее парень вернулся, а дверь открыл гость без рубашки. Позже Самира арестовали возле отеля. В участке он заявил, что секс был по обоюдному согласию.

Ранее пожилой пассажир авиакомпании Delta Airlines во время полета попытался изнасиловать подростка и избежал тюремного заключения из-за того, что болеет раком.