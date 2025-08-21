Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:32, 21 августа 2025Путешествия

Мужчина изнасиловал спящую девушку друга в гостиничном номере

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

В Пенсильвании мужчина напросился переночевать в гостиничном номере у друга и его девушки и изнасиловал последнюю, пока та спала. Об этом сообщает Times Leader.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Уилкс-Барре. 26-летний Самир Мухаммад из Филадельфии должен был остаться в номере отеля у приятеля в ночь на 19 августа. Вечером последний ушел из гостиницы по делам, а гость тем временем начал приставать к его возлюбленной. Мужчина несколько раз пытался к ней прикоснуться.

Когда наступила ночь, девушка легла спать и проснулась от того, что Мухаммад насилует ее. Вскоре ее парень вернулся, а дверь открыл гость без рубашки. Позже Самира арестовали возле отеля. В участке он заявил, что секс был по обоюдному согласию.

Ранее пожилой пассажир авиакомпании Delta Airlines во время полета попытался изнасиловать подростка и избежал тюремного заключения из-за того, что болеет раком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы поднимем миллионы». Трамп отправил корабли к дружественной России стране. Почему его подозревают в желании начать новую войну?

    Маккартни анонсировал выход нового релиза The Beatles

    Опубликован список самых красивых актрис 2025 года. Кто в него попал?

    Более 20 человек пострадали при обстреле ВСУ города в ДНР

    ФБР отказалось комментировать задержание украинца по делу «Северных потоков»

    В США раскритиковали президента Финляндии из-за сравнения русских с гуннами

    «Краснодар» отказался продавать футболиста английскому клубу

    На Украине оценили способность Трампа надавить на Россию

    Родные военнослужащих ВСУ решили выйти на протест в Киеве

    42-летняя Анна Седокова прошлась по улице в прозрачном платье с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости