На Украине Чикатило наградят орденом Мужества

Shot: Воевавшего за ВСУ сына Чикатило наградят орденом Мужества

На Украине наградят орденом Мужества сына маньяка Андрея Чикатило Юрия, воевавшего за украинскую армию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Сына кровавого маньяка представят посмертно к ордену "За мужество" II степени», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина воевал за Вооруженные силы Украины (ВСУ), но попал под массированный ракетный обстрел в Харьковской области и был уничтожен.

Об исчезновении сына Чикатило стало известно в апреле. Тогда также сообщалось, что мужчина мог попасть под массированный удар в Харьковской области.