На Украине оценили способность Трампа надавить на Россию

Политолог Дудкин: Трамп ничего не сможет навязать России и ее союзникам

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России неэффективны, поскольку он не может ничего навязать ни ей, ни ее союзникам. Такое мнение высказал украинский политолог Юрий Дудкин в интервью публицисту Александру Лазареву, опубликованном на YouTube.

По его словам, американский лидер любит всех «напрягать» своими заявлениями, в частности, обещая усадить Москву и Киев за стол переговоров, однако сделать он это не в состоянии.

«На самом деле ничего России на сегодняшний день нельзя навязать. Ни России, ни Китаю, ни КНДР. То есть тем государствам, которые дорожат своим суверенитетом», — пояснил Дудкин.

Ранее сообщалось, что Трамп встревожил Запад своим отказом от ультиматумов в адрес России.