Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:27, 21 августа 2025Наука и техника

На Украине показали производство ракет «Фламинго»

«Страна»: Производство ракет «Фламинго» на Украине показали на видео
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина показала производственную площадку, на которой собирают крылатые ракеты «Фламинго». На соответствующий ролик обратила внимание газета «Страна» в Telegram.

На кадрах можно заметить несколько собранных ракет и проверку механизма одной из них. Также на видео показали сборку дрона-камикадзе самолетного типа. Демонстрация «Фламинго» на фоне рабочих позволяет примерно представить ее размеры.

Отмечается, что сейчас выпускают одну ракету в день, а к октябрю темпы выпуска хотят нарастить до семи изделий в день.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ракетный комплекс «Искандер»: производство и боевое применение. Почему ОТРК считается одним из самых грозных вооружений РФ
Ракетный комплекс «Искандер»: производство и боевое применение.Почему ОТРК считается одним из самых грозных вооружений РФ
15 января 2025

О начале производства «Фламинго» стало известно в августе. Заявленная дальность ракеты составляет 3 тысячи километров. Изделие очень похоже на ракету FP-5 компании Milanion Group Ltd, которая зарегистрирована в Великобритании. Поэтому считается, что Киев выдает иностранную ракету за собственную разработку.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что ракеты «Фламинго» смогут оказать влияние на соотношение сил в зоне проведения специальной военной операции, только если Украина произведет их в достаточном количестве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска сбросили на объекты ВСУ трехтонную авиабомбу

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Появились подробности о введении новых программ в российских автошколах

    Банк России сообщил о замедлении инфляции в большинстве регионов страны

    Подробности работы «моста Трампа» раскрыли

    В России ответили на согласие офиса Зеленского с фактической потерей территорий

    В российском городе коммунисты возмутились Лениным в кустах

    Постсоветского лидера предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

    Канадский хоккеист оценил жизнь в России

    Раскрыты подробности задержания подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости