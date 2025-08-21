ТАСС: На херсонщине наемники поставляют наркотики под видом окопных свечей

Наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) из стран Латинской Америки начали поставлять наркотики в Херсонскую и Запорожскую области, маскируя их под окопные свечи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей российских силовых структур.

«На херсонском и запорожском направлениях содержатся наемники из стран Латинской Америки ... [Они] наладили поставки наркотических веществ через окопные свечи, легко скрывая их под слоем воска или парафина, прикрываясь благими намерениями», — поделился собеседник агентства.

Он также отметил, что наемники из США и Великобритании чаще всего находятся в ВСУ на командных должностях, или же работают инструкторами.

Ранее бывший наемник из Колумбии обвинил украинских военных в употреблении наркотиков.