Наемники ВСУ придумали оригинальный способ поставки наркотиков на херсонщину

ТАСС: На херсонщине наемники поставляют наркотики под видом окопных свечей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) из стран Латинской Америки начали поставлять наркотики в Херсонскую и Запорожскую области, маскируя их под окопные свечи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей российских силовых структур.

«На херсонском и запорожском направлениях содержатся наемники из стран Латинской Америки ... [Они] наладили поставки наркотических веществ через окопные свечи, легко скрывая их под слоем воска или парафина, прикрываясь благими намерениями», — поделился собеседник агентства.

Он также отметил, что наемники из США и Великобритании чаще всего находятся в ВСУ на командных должностях, или же работают инструкторами.

Ранее бывший наемник из Колумбии обвинил украинских военных в употреблении наркотиков.

