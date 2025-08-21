Из жизни
12:23, 21 августа 2025Из жизни

Найдены останки оленя возрастом пять миллионов лет

В США нашли останки оленя возрастом пять миллионов лет
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Godwin Borg / Shutterstock / Fotodom  

На северо-востоке Теннесси, США, палеонтологи нашли редкие останки вымершего вида оленей. Об этом сообщает Phys.org.

Окаменелости возрастом пять миллионов лет принадлежат оленям Eocoileus gentryorum. Группа исследователей изучила фрагментарные останки: череп, верхний коренной зуб и различные кости конечностей — и восстановила строение, рацион и образ жизни животных. Оказалось, что они были гораздо меньше современных оленей. Eocoileus gentryorum обитали в лесах и высокогорьях Аппалачей и питались мягкой растительностью.

Eocoileus gentryorum считаются вероятными предками белохвостых оленей, распространенных в США. Найденные образцы являются единственными доплейстоценовыми находками оленей с Аппалачского нагорья. Их можно отнести к числу древнейших находок оленей в Северной Америке.

Примечательно, что раньше следы Eocoileus gentryorum находили только во Флориде. Останки этого вида в Теннесси доказывают его распространенность по континенту. Подробности исследования опубликованы в журнале Palaeontologia Electronica.

Ранее сообщалось, что под парковкой музея в Денвере, США, нашли древнюю окаменелость. Она принадлежит небольшому травоядному динозавру, жившему 67,5 миллиона лет назад.

