12:38, 21 августа 2025Экономика

Любовницу Немцова обвинили в незаконном выселении

Mash: Любовница Немцова Екатерина Ифтоди выгнала из дома жителя Тирасполя
Виктория Клабукова

Кадр: НСН - Национальная Служба Новостей / YouTube

Любовницу политика Бориса Немцова обвинили в незаконном выселении. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Речь идет о доме под Тирасполем, который Екатерина Ифтоди отдала местному жителю в обмен на ремонт, обслуживание и услуги по охране территории. Однако позднее, как выяснили журналисты, в ходе раздела имущества объект переписала на себя мать Ифтоди. Проживавшего там в течение пяти лет приднестровца выгнали, в дом заселили новых жильцов. По словам пострадавшего, это не единственный случай, когда семья разрывала договор с ремонтниками.

В то же время сама Екатерина Ифтоди в разговоре с Mash заявила, что бывший жилец является аферистом и вместо того, чтобы ухаживать за домом, превратил его в «бомжатник». Домовладелица написала на приднестровца заявление в полицию.

Ранее дома в Пятигорске лишилась актриса Марина Орлова, известная по сериалу «Интерны». Участок достался артистке и ее сестре по наследству и принадлежал их семье с XIX века. Во время реконструкции здания сестра Орловой была в браке, а после развода экс-супруг отсудил у семейства половину дома. Впоследствии мужчина выселил оттуда других законных собственников.

